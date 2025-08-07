Ушаков рассказал о реакции Москвы на предложение Уиткоффа о трехсторонней встрече

Ушаков: сторона РФ не ответила на идею Уиткоффа о трехсторонней встрече лидеров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным затрагивал тему трехсторонней встречи с участием американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но Москва никак не прокомментировала эту инициативу. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, идея о трехсторонней встрече была упомянута, но не обсуждалась конкретно.

«Российская сторона этот вариант [встречи лидеров] оставила совсем, полностью без комментария», — сообщил Ушаков.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Кремле 6 августа. Российский лидер разговаривал со спецпосланником главы администрации США около трех часов.

Ранее на Западе нашли повод для оптимизма после встречи Путина и Уиткоффа.