Путин в Кремле встретился со спецпосланником Трампа

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

О том, что Уиткофф прибыл в Кремль для встречи с Владимиром Путиным, также сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. По его словам, переговоры уже начались.

Как пишет РИА Новости, на встрече Путина с Уиткоффом также присутствует помощник российского президента Юрий Ушаков.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По данным агентства Reuters, спецпосланник американского лидера прибыл в столицу России для того, чтобы встретиться с представителями российского руководства.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее стала известна цель визита Уиткоффа в Россию.