Туристке из России едва не оторвало ногу во время экскурсии в Таиланде

SHOT: в Таиланде россиянка едва не лишилась ноги, попав между судном и пирсом
В Таиланде 60-летняя россиянка получила тяжелые травмы ноги во время экскурсии, женщина застряла между прогулочным кораблем и пирсом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Туристка возвращалась на пассажирском корабле с экскурсии на остров Ко Ларн. В море в этот момент был сильный ветер и высокие волны. Во время высадки с прогулочного кораблика она оступилась и поскользнулась, упав между движущимся судном и металлическими перилами пирса.

На помощь тут же пришли медики, которые оказали первую помощь, а затем отправили ее в больницу Паттайи. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом левой ноги и большую рану. По словам медиков, туристка могла и вовсе лишиться конечности.

До этого в Таиланде пострадала другая гражданка России. Туристка ехала на мотоцикле, но на узкой дороге столкнулась с продавщицей уличной еды. Пострадавшая зацепила колесо тележки и, упав, приземлилась на высокий бордюр. У девушки диагностировали перелом свода и основания черепа, спасти ее медики не смогли.

Ранее отдыхавшая в Кении россиянка получила ожоги из-за горящей змеи.

