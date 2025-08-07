На Западе нашли повод для оптимизма после встречи Путина и Уиткоффа

Профессор Дизен увидел повод для оптимизма после встречи Путина и Уиткоффа

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел повод для оптимизма после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он указал, что Трамп остался доволен результатами встречи. Эксперт выразил надежду, что президент США воспользуется этим поводом, чтобы отступить от угроз по эскалации конфликта.

«Есть основания для оптимизма, если Трамп вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины», — написал Дизен.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

