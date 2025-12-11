На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У мужчины с больным горлом нашли четыре вида рака

У жителя Тайваня с больным горлом нашли четыре вида рака
Shutterstock/FOTODOM

Отоларинголог из Тайваня Чэнь Лян-Юй рассказал в соцсетях о необычном клиническом случае: у пожилого мужчины с жалобами на боль в горле врачи обнаружили сразу четыре вида рака — рак языка, щитовидной железы, почек и колоректальный рак, пишет Mustsharenews.

По словам врача, пациент находился в хорошей физической форме, активно занимался спортом и вел подвижный образ жизни. Однако серьtзный диагноз оказался связан не с образом жизни, а с длительным воздействием вредных привычек.

Доктор Чэнь отметил, что мужчина много лет курил, употреблял алкоголь и жевал бетель — смесь ореха ареки, листьев бетеля и гашеной извести, обладающую стимулирующим эффектом. Жевание бетельного ореха связывается с повышенным риском развития рака полости рта и других онкологических заболеваний.

По словам врача, никакая физическая активность не смогла компенсировать многолетний ущерб от вредных привычек. История, однако, завершилась благополучно. Пациент прошел интенсивный курс лечения и восстановился после всех диагностированных видов онкологических заболеваний.

«Раньше рак воспринимался как неизлечимая болезнь, но сегодня медицина развивается, и раннее выявление дает шанс на успешное лечение», — подчеркнул Чэнь.

Ранее женщина годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества.

