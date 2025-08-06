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В Кремле сообщили о завершении встречи Путина и Уиткоффа

Кремль: встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным информационного агентства, встреча российского лидера с представителем Дональда Трампа длилась около трех часов. Подробности их беседы пока не разглашаются.

Президент России принял Уиткоффа в Кремле 6 августа. По данным РИА Новости, на этой встрече также присутствовал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По данным агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп направил Уиткоффа в РФ, чтобы уложиться в срок, который он отвел для урегулирования конфликта на Украине. В публикации говорится, что американский лидер давит на своего спецпосланника, чтобы тот добился от России прекращения боевых действий до 8 августа — срока, после которого Трамп обещал ввести санкции.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».

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