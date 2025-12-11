Найден способ за 15 минут выявить вирус, вызывающий воспаление печени

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго создали диагностическую систему, которая выявляет гепатит С всего за 15 минут прямо на приеме у врача. Такая скорость диагностики позволяет сразу же подтвердить вирусную инфекцию, которая поражает печень. Разработка описана в журнале The Journal of Infectious Diseases.

Хронический гепатит С поражает около 50 миллионов человек в мире и ежегодно приводит примерно к 242 тысячам смертей, преимущественно из-за цирроза и рака печени. Несмотря на то, что современные препараты способны полностью вылечить заболевание за два-три месяца, быстрый доступ к диагностике по-прежнему остается одним из главных препятствий.

«Мы смогли разработать диагностический тест, который можно выполнить прямо во время визита пациента. Это позволит проводить диагностику и начинать лечение в тот же день», — пояснила Салли Макфолл, со-директор Центра инноваций в глобальных медицинских технологиях.

Технология основана на платформе DASH — системе для ускоренной ПЦР-диагностики, первоначально созданной для выявления COVID-19. Для проверки надежности теста анализаторы и картриджи передали в Университет Джонса Хопкинса, где сравнили результаты 97 клинических образцов с данными коммерческих платформ. Совпадение оказалось стопроцентным.

Стандартная диагностика гепатита С обычно занимает гораздо больше времени и включает два этапа с обязательной отправкой образца в лабораторию, что нередко растягивает ожидание результата на дни или недели. Новая 15-минутная система значительно ускоряет процесс и может помочь сократить время до начала лечения, поддерживая глобальную цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации вируса к 2030 году.

