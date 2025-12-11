На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ за 15 минут выявить вирус, вызывающий воспаление печени

JID: создан тест, выявляющий гепатит С за 15 минут
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго создали диагностическую систему, которая выявляет гепатит С всего за 15 минут прямо на приеме у врача. Такая скорость диагностики позволяет сразу же подтвердить вирусную инфекцию, которая поражает печень. Разработка описана в журнале The Journal of Infectious Diseases.

Хронический гепатит С поражает около 50 миллионов человек в мире и ежегодно приводит примерно к 242 тысячам смертей, преимущественно из-за цирроза и рака печени. Несмотря на то, что современные препараты способны полностью вылечить заболевание за два-три месяца, быстрый доступ к диагностике по-прежнему остается одним из главных препятствий.

«Мы смогли разработать диагностический тест, который можно выполнить прямо во время визита пациента. Это позволит проводить диагностику и начинать лечение в тот же день», — пояснила Салли Макфолл, со-директор Центра инноваций в глобальных медицинских технологиях.

Технология основана на платформе DASH — системе для ускоренной ПЦР-диагностики, первоначально созданной для выявления COVID-19. Для проверки надежности теста анализаторы и картриджи передали в Университет Джонса Хопкинса, где сравнили результаты 97 клинических образцов с данными коммерческих платформ. Совпадение оказалось стопроцентным.

Стандартная диагностика гепатита С обычно занимает гораздо больше времени и включает два этапа с обязательной отправкой образца в лабораторию, что нередко растягивает ожидание результата на дни или недели. Новая 15-минутная система значительно ускоряет процесс и может помочь сократить время до начала лечения, поддерживая глобальную цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации вируса к 2030 году.

Ранее был найден новый маркер для ранней диагностики фиброза печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами