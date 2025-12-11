На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе опровергли фейк о взрыве денежного муляжа в школе

Власти Курганской области опровергли данные о взрыве денежного муляжа в школе
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

В Курганской области власти опровергли данные о взрыве денежного муляжа в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Курганская область официально».

«Правоохранительными органами подобных происшествий со взрывными устройствами возле учебных заведений в Курганской области не зафиксировано. Родители, дети и педагоги с сообщениями о подобных ситуациях не обращались», — сказано в сообщении.

Жителей региона призвали доверять только достоверным источникам.

В конце ноября этого года мальчика, которому в Подмосковье оторвало пальцы руки при взрыве СВУ, выписали домой. По словам мамы, после заживления начнется реабилитация сначала левой руки, а затем — протезирование правой.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске 11 ноября этого года. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, который взорвался. Это произошло вечером на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки.

Ранее большинство россиян (56%) заявили о кратном приросте фейков за последний год.

