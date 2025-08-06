Политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа

Политолог Марков на фоне визита Уиткоффа заявил о возможном прорыве к миру

Российский политолог Сергей Марков на фоне визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа на встречу с Владимиром Путиным заявил о реальном шансе на прорыв к миру. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня очень реален прорыв от войны к миру. Воздушное перемирие наиболее вероятно», — написал Марков.

К публикации он приложил кадры, на которых президент России приветствует посланника Дональда Трампа.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной.

Ранее политолог назвал возможный срок завершения СВО.