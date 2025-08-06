На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа

Политолог Марков на фоне визита Уиткоффа заявил о возможном прорыве к миру
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков на фоне визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа на встречу с Владимиром Путиным заявил о реальном шансе на прорыв к миру. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня очень реален прорыв от войны к миру. Воздушное перемирие наиболее вероятно», — написал Марков.

К публикации он приложил кадры, на которых президент России приветствует посланника Дональда Трампа.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной.

Ранее политолог назвал возможный срок завершения СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами