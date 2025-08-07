На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли, к чему приведет возможная встреча Путина и Трампа

Экс-аналитик ЦУР Макговерн: встреча Путина и Трампа решит многие вопросы
Susan Walsh/AP

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа могла решить множество накопившихся вопросов, в том числе конфликт на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, у Путина и Трампа есть желание урегулировать украинский кризис как можно быстрее, поэтому пошли разговоры о встрече лидеров или полноценном саммите. Макговерн счел такое развитие событий возможным, поскольку накопилось очень много противоречий. Эксперт напомнил, что последняя встреча Путина и Трампа была четыре года назад.

Он отметил прогресс, поскольку произошла смена нарратива с угроз и санкций на диалог сторон.

«У Путина все козыри на руках, и он не дурак. Он спокойно подходит к этому, не дает ложных обещаний. Трамп будет президентом еще три с половиной года <…> Так или иначе, сторонам необходим диалог», — заявил Макговерн.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.

