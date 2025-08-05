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Трамп рассказал о планах по участию в будущих выборах президента США

Трамп заявил, что вряд ли будет участвовать в следующих выборах президента США
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах американского лидера. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Скорее всего, нет», — сказал политик.

В апреле Трамп в интервью журналу Time ответил на вопрос о возможности своего избрания на третий срок, отказавшись обсуждать эту тему подробно. По его словам, в США есть «некоторые лазейки» для его переизбрания, но он в них не верит. Глава Белого дома не уточнил, какие именно «лазейки» имел в виду, однако 22-я поправка к Конституции страны запрещает избираться на пост президента более двух сроков.

В мае президент США заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Политик отметил, что он планирует «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу».

Ранее большинство американцев заявили, что Трамп попытается остаться на третий срок.

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