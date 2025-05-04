Трамп высказался о третьем президентском сроке

Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я буду президентом восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным. <...> . Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — сказал глава Белого дома.

30 марта Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.