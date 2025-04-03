Большинство американцев считают, что Трамп попытается остаться на третий срок

YouGov: большинство американцев ждут, что Трамп попробует остаться на третий срок

Большинство опрошенных американцев считают, что президент США Дональд Трамп попытается остаться в Белом доме на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Это следует из исследования, проведенного YouGov.

Согласно исследованию, 56% респондентов сочли, что действующий президент «вероятно» или «определенно» попытается вновь баллотироваться. 28% опрошенных считают, что Трамп не будет этого делать. Еще 15% не смогли дать определенного ответа.

2 апреля агентство Bloomberg писало, что Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

Ранее советник Трампа изучил закон и счел, что президент сможет пойти на третий срок.