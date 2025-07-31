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В США не исключили сценарий введения секторальных и банковских санкций против РФ

Рубио: США могут ввести секторальные и банковские санкции против РФ
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Nathan Howard/Reuters

США не исключают сценарий введения секторальных и банковских санкций против России, но надеются избежать этого. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, у президента США Дональда Трампа есть множество вариантов. В частности, Рубио заявил о наличии возможности ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, которые затронут огромную часть российских доходов.

«Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Но, повторю, наша надежда — избежать этого и найти способ остановить боевые действия», — подчеркнул госсекретарь.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее Трампа призвали готовиться к «столкновению с Россией и Ираном».

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