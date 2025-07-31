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Трампа призвали готовиться к «столкновению с Россией и Ираном»

Hill: Трампу стоит готовиться к столкновению с Россией и Ираном
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президенту США Дональду Трампу якобы стоит «готовиться к удару» со стороны России и Ирана, «столкновение» между державами «вероятно, становится неизбежным». С таким утверждением выступили колумнисты газеты The Hill Джонатан Свит и Марк Тот.

«Полумеры и стратегические заявления оказываются неэффективными против России и Ирана — терпение больше не является добродетелью. Белому дому пора готовиться к удару. Столкновение с Москвой и Тегераном, вероятно, становится неизбежным», — считают авторы.

По оценке Свита и Тота, России якобы «как никогда» нужно, чтобы США сильнее увязли в ситуации с ядерными объектами Ирана. Это, считают авторы материала, позволит Москве выиграть время для продолжения наступления на Украине.

Как пишут Свит и Тот, Россия и Иран, якобы «исчерпав дипломатические возможности выиграть время», «взяли курс» на столкновение с США.\

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее Владимир Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа.

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