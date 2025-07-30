Путин назвал патриотизм ключевым для успеха СВО и государственности России

Путин: патриотизм необходим и для успеха в СВО, и для государственности РФ

Патриотизм россиян является решающим фактором не только для спецоперации на Украине, но и для укрепления государственных институтов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, передает пресс-служба российского лидера.

«Это критически важно для наших успехов в СВО и по всем направлениям развития страны», — подчеркнул президент.

10 июня Путин заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

«И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеют для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное и государственное значение», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на важность продолжения системной работы по историческому просвещению и борьбе с фальсификацией истории.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции России на ультиматум Дональда Трампа.