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Путин призвал к жесткому отстаиванию исторической правды о Второй мировой

Путин: РФ должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вновь обращаю внимание, мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — сказал глава государства на заседании Совета безопасности.

Путин напомнил, что 9 мая Россия отпраздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

«И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеют для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное и государственное значение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по историческому просвещению и борьбе с фальсификацией истории.

9 мая российский лидер во время парада Победы в Москве с трибуны на Красной площади заявил, что ветераны ВОВ являются ориентиром для России. Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

Ранее Путин высказался о значении празднования 80-летия Победы.

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