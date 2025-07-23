Зеленского предупредили, что Киев может проиграть в конфликте по одной причине

Аналитик Неллес: закон о НАБУ и САП грозит масштабными протестами на Украине

Ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может обернуться масштабными протестами в стране и в перспективе поражением Киева в конфликте. Об этом Bild заявил немецкий эксперт по Украине, глава организации «Германо-украинское бюро» Маттиа Неллес.

«Если Зеленский потеряет поддержку большой части населения, ему грозит поражение в войне против России… в ближайшие дни стоит ожидать значительно больше акций протеста», — подчеркнул он.

По оценке эксперта, сегодня на Украине «крайне напряженная» атмосфера, которая усугубляется ликвидацией независимости антикоррупционных органов в стране.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

На этом фоне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина сама себе создала препятствие на пути в ЕС, препятствуя работе НАБУ и САП.

Ранее в США призвали украинцев изгнать Зеленского.