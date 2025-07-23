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В США призвали украинцев изгнать Зеленского

Член конгресса США Грин призвала украинцев избавиться от Зеленского
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Alina Smutko/Reuters

Член конгресса США Марджори Тейлор-Грин поддержала протесты в украинских городах из-за фактической отмены независимости ряда антикоррупционных органов, призвав украинцев «сбросить» президента Украины Владимира Зеленского. Пост она опубликовала в соцсети X.

Она назвала Зеленского диктатором, отказывающимся урегулировать конфликт с Россией.

«Украинский народ — молодец! Сбросьте его с должности!» — написала представитель Республиканской партии.

Кроме того, Тейлор-Грин потребовала остановить финансирование и поставки оружия Украине со стороны Соединенных Штатов.

Зеленский 22 июля подписал скандальный закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.

22 июля жители Киева и Львова вышли на митинги против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса президента в Киеве.

Зеленский заявил, что Россия влияет на борьбу с коррупцией на Украине.

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