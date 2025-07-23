В США призвали украинцев изгнать Зеленского

Член конгресса США Марджори Тейлор-Грин поддержала протесты в украинских городах из-за фактической отмены независимости ряда антикоррупционных органов, призвав украинцев «сбросить» президента Украины Владимира Зеленского. Пост она опубликовала в соцсети X.
Она назвала Зеленского диктатором, отказывающимся урегулировать конфликт с Россией.
«Украинский народ — молодец! Сбросьте его с должности!» — написала представитель Республиканской партии.
Кроме того, Тейлор-Грин потребовала остановить финансирование и поставки оружия Украине со стороны Соединенных Штатов.
Зеленский 22 июля подписал скандальный закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.
22 июля жители Киева и Львова вышли на митинги против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса президента в Киеве.
Зеленский заявил, что Россия влияет на борьбу с коррупцией на Украине.