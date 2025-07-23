МИД Германии заявил, что Украина сама себе создала препятствие на пути в ЕС

Ограничение независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) препятствует пути Киева в ЕС. Об этом в соцсети X заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Ограничение независимости украинского антикоррупционного агентства препятствует вступлению Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Как отметил Вадефуль, Берлин ожидает от Украины продолжения борьбы с коррупцией, добавив, что также встретился с руководителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

При это политолог Владимир Брутер заявлял «Газете.Ru», что закон по ограничению независимости антикоррупционных агентств на Украине не приведет к фундаментальным внутренним или внешним потрясениям.

Ранее в США призвали украинцев изгнать Зеленского.