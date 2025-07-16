Запад и Украина сорвали Минские соглашения, которые были предложены главой МИД России Сергеем Лавровым в декабре 2021 года. Об этом заявил американский юрист-международник и бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас в соцсети X.

«Минские соглашения I и II были справедливыми договоренностями, которые Запад и Украина нарушили», — написал юрист.

По его словам, два проекта соглашений, предложенные Лавровым, были «умеренными, компромиссными и направленными на создание разумной архитектуры безопасности». Кроме того, де Зайас обратил внимание на то, что они гарантировали территориальную целостность Украины. Однако США и НАТО отвергли их, отметил он.

Эксперт добавил, что у президента США Дональда Трампа нет причин «разочаровываться» в России, поскольку она с 2014 года пытается заключить сделку по Украине, но сталкивается с нежеланием Запада.

«Россия не изменила своей позиции. США не хотят сделки, они хотят капитуляции», — добавил де Зайас.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предвестником военной операции на Украине. По его словам, другие участники переговорного процесса игнорировали слова президента России Владимира Путина и других представителей российской стороны.

На вопрос, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2», Песков ответил, что со временем это стало очевидно.

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