В Кремле рассказали, нужно ли привлекать ЕС к переговорному процессу по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что пока у РФ нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.

По словам Пескова, опыт Минских соглашений при участии стран Евросоюза «весьма красноречив». Таким образом он ответил на вопрос журналиста, стоит ли приглашать страны ЕС к участию в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Опыт Минских соглашений весьма красноречив <...> Что касается участия Европы, ... нет никакого понимания возможного формата переговорного процесса, поэтому преждевременно пока об этом говорить», — добавил Песков.

До этого Песков заявлял, что говорить об участии Китая или каких-либо других стран в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока рано, еще не было контактов на рабочем уровне. По его словам, после вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была обозначена политическая воля, даны поручения, по остальным вопросам необходимо набраться терпения.

Ранее МИД КНР выразил радость в связи с интенсификацией контактов между США и РФ.