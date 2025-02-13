Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, нужно ли привлекать ЕС к переговорному процессу по Украине

Песков заявил, что Россия учтет «весьма красноречивый» опыт Минских соглашений
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что пока у РФ нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.

По словам Пескова, опыт Минских соглашений при участии стран Евросоюза «весьма красноречив». Таким образом он ответил на вопрос журналиста, стоит ли приглашать страны ЕС к участию в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Опыт Минских соглашений весьма красноречив <...> Что касается участия Европы, ... нет никакого понимания возможного формата переговорного процесса, поэтому преждевременно пока об этом говорить», — добавил Песков.

До этого Песков заявлял, что говорить об участии Китая или каких-либо других стран в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока рано, еще не было контактов на рабочем уровне. По его словам, после вчерашнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была обозначена политическая воля, даны поручения, по остальным вопросам необходимо набраться терпения.

Ранее МИД КНР выразил радость в связи с интенсификацией контактов между США и РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами