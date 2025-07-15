Премьер Италии оценила угрозы Трампа в отношении России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России и ужесточение риторики – это хорошо. Ее слова передает телеканал Sky News.

«Сегодня мы видим изменение позиции со стороны Соединенных Штатов и, безусловно, приветствуем это», — заявила Мелони.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Финляндии поприветствовал заявления Трампа в адрес России.