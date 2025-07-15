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Премьер Финляндии поприветствовал заявления Трампа в адрес России

Премьер Финляндии Орпо поддержал угрозы Трампа в адрес России
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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поприветствовал заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести санкции против России через 50 дней, если не удастся урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит Yle.

«Думаю, это единственная правильная тактика, чтобы подталкивать Путина к мирным переговорам. У Путина было много возможностей для того, чтобы сесть за стол переговоров – и он ими не воспользовался», — заявил Орпо.

По его словам, вторичные санкции против торговых партнеров России станут «ощутимым ударом» по Москве.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия ультиматума Трампа России.

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