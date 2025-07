Британцы пожаловались на хаотичность правительства Стармера

Свыше 70% британцев сочли правительство лейбориста Кира Стармера хаотичным. Об этом сообщило издание The Sunday Times по итогам опроса More in Common.

Отмечается, что с такими же оценками до этого сталкивалось правительство консерваторов во главе с Риши Сунаком. При этом 37% опрошенных считают политику Стармера менее последовательной, чем у его предшественника.

В опросе More in Common участвовали свыше 10 тыс. человек.

До этого Sky News писало, что Стармер может в ближайшие месяцы покинуть пост премьера Британии.

Издание Financial Times писало, что около 150 тысяч британцев переступят черту бедности к 2030 году из-за сокращений социальных выплат, запланированных правительством Стармера, даже несмотря на то, что он отказался от ключевых элементов пакета сокращений, чтобы смягчить недовольство депутатов-сопартийцев.

Ранее украинский хулиган поджег дом Кира Стармера.