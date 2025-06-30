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Стало известно об угрозе нищеты для 150 тысяч британцев из-за реформы Стармера

FT: около 150 тысяч британцев окажутся в нищете после сокращения соцвыплат
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Leon Neal/Reuters

Около 150 тысяч британцев переступят черту бедности к 2030 году в результате сокращений социальных выплат, запланированных правительством премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

В материале говорится, что ранее премьер отказался от ключевых элементов пакета сокращений, чтобы попытаться смягчить недовольство депутатов-лейбористов. Министерство труда и пенсий Британии, основываясь на инициативе в первоначальном ее виде, прогнозировало нищету для 250 тысяч человек к концу десятилетия.

«Однако пересмотренные меры, по которым депутаты проведут голосование во вторник (1 июля), по-прежнему приведут к бедности 150 000 человек...» — пишет издание.

Сообщается, что в британской государственной казне образовалась дыра в размере £4 млрд (более 430 млрд рублей). По задумке лейбористов, сокращения должны остановить рост расходов бюджета на соцобеспечение.

По мнению авторов статьи, Стармер рискует столкнуться с масштабным бунтом в собственной партии: более 100 лейбористов ранее пригрозили сорвать его реформу соцобеспечения.

В августе 2024 года десятки тысяч британских пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства резко сократить выплаты на зимнее топливо.

Ранее отец Маска заявил о нежелании британцев видеть Стармера премьером.

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