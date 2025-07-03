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В Британии не исключили скорой отставки Стармера

Sky News: Стармер может в ближайшие месяцы покинуть пост премьера Британии
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Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может в ближайшие месяцы покинуть свой пост, если правительство страны продолжит работать неэффективно. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на двух высокопоставленных членов Лейбористской партии.

«Уровень недовольства и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько высок, что прямо сейчас, в первую годовщину, от министров в правительстве то и слышно: Стармеру, возможно, придется уйти через несколько месяцев», — заявил заместитель политического редактора Sky News Сэма Коутса со ссылкой на двух членов высокопоставленных членов Лейбористской партии.

На этой неделе газета Financial Times написала, что около 150 тысяч британцев переступят черту бедности к 2030 году в результате сокращений социальных выплат, запланированных правительством Стармера.
Премьер ранее отказался от ключевых элементов пакета сокращений, чтобы попытаться смягчить недовольство депутатов-лейбористов.

Ранее замглавы минздрава Британии отправили в отставку за расистские высказывания.

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