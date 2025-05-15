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Человеком, который поджег дом премьера Британии, оказался украинец

«Би-би-си»: поджегшим дом Кира Стармера хулиганом оказался украинец
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Alastair Grant/Reuters

Дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне мог поджечь гражданин Украины. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным лондонской полиции, 21-летний Роман Лавринович поджег частный дом Стармера в районе Кентиш-Таун, а также здание, в котором премьер проживал до этого. Кроме того, мужчина подпалил автомобиль.

В пятницу Лавринович должен предстать перед судом.

12 мая полиция Великобритании начала расследование пожара в доме Стармера. Первой о возгорании сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Дом, в котором Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает свой дом в аренду.

Газета Telegraph заявляла, что за поджогом дома Стармера может стоять «враждебное государство».

Ранее Стармер пообещал усилить помощь Украине при отказе РФ от прекращения огня.

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