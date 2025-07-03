Эксперт предположил, на сколько хватит запасов вооружений у Украины

Остановка военной помощи Украине от США скажется на позициях Киева в конфликте с Москвой. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его оценке, поставки от Соединенных Штатов составляли примерно 40% от всех видов вооружений со стороны союзников Украины. Он указал, что Европа частично сможет заменить определенные виды помощи, однако это не касается ракет Patriot и HIMARS, поскольку они очень дорогие.

«И это будет, естественно, сказываться на боевых действиях со стороны Киева, потому что и так сейчас их ПВО ослаблена и эффективность наших ударов выросла в разы, а дальше будет лучше и, вполне вероятно, что может пойти в ход уже пилотируемая авиация. То возможности есть для завоевания господства в воздухе», — заявил Дандыкин.

Кроме того, указал военный, снарядов 155-миллиметрового калибра, которые США перестали поставлять Киеву, не хватает и Европе. В связи с этим европейцы начинают их считать. Ситуация с поставками скажется на Украине через 2-3 месяца, предположил Дандыкин.

«Пока запасы еще у них есть кое-какие, и Storm Shadow они бьют — это англичане вместе с французами поставляют, а вот американские ATACMS и прочее — это проблема будет для них. Так что это хорошо, в принципе, для наших ребят, которые на земле», — констатировал он.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в прекращении военной помощи Украине от США увидели уступку России.