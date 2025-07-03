В прекращении военной помощи Украине от США увидели уступку России

США могли принять решение приостановить военную помощь Украине в качестве уступки России. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

В материале отмечается, что аргумент о нехватке оружия на складах США является возможностью сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое требование России о прекращении конфликта. Такая риторика не выглядит как уступка Москве, говорится в тексте.

«На самом деле, оправдание прекращения поставок — это возможность сохранить лицо, чтобы выполнить ключевое условие России по прекращению войны, не признавая это как уступку Москве», — говорится в тексте.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.