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Песков ответил, встретятся ли Путин и Макрон после телефонного разговора

Песков: Путину и Макрону пока достаточно телефонного формата общения
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Global Look Press/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речи о встрече Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не идет.

Он заявил, что формата телефонных переговоров достаточно, чтобы лидеры стран могли обменяться своими позициями.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Одной из основных тем стала Украина. Путин отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики стран Запада. Там, по словам главы государства, много лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине «антироссийский плацдарм» и «потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей».

Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями и по кризису вокруг иранской ядерной программы. В Елисейском дворце уточнили, что Макрон во время разговора с Путиным «призвал к скорейшему установлению режима прекращения огня, началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

О чем еще говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.

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