В Иране издали указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», – отмечается в публикации.

29 июня иранский постоянный представитель при ООН, Амир Саид Иравани, заявил о возможности возобновления взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ. По его словам, это станет реальностью, если международное агентство начнет надлежащим образом исполнять свои обязательства.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что власти Ирана официально обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Галибаф назвал агентство «защитником и слугой» Израиля и заявил о невозможности продолжения сотрудничества с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране.