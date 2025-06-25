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Гендиректор МАГАТЭ выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране

Гросси назвал приоритетом МАГАТЭ допуск инспекторов на ядерные объекты Ирана
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Albert Otti/Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал основным приоритетом организации допуск ее инспекторов на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом Гросси отметил, что проведение инспекций на этих объектах будет опасным, поскольку там могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. Проверки на объектах пока не проводятся. Как отмечает агентство, Гросси надеется на возобновление взаимодействия с Тегераном, в том числе допускает возможность встречи с представителями Исламской Республики в Вене.

Комментируя состояние иранской ядерной программы, гендиректор заявил, что ему не нравятся разговоры о том, на сколько месяцев она была отброшена назад, так как это подход «песочных часов».

Глава МАГАТЭ заявил, что вне зависимости от того, в каком состоянии ядерная программа Ирана находится сейчас, требуется долгосрочное решение, которого можно достичь только посредством дипломатии.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества МАГАТЭ. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп заявил о присутствии агентов Израиля на ядерном объекте Ирана.

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