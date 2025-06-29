В Иране заявили о возможном возобновлении сотрудничества с МАГАТЭ

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) при условии, что агентство начнет выполнять свои обязательства. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства - ред.). Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено», — заявил Иравани.

В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что власти Ирана официально обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Галибаф назвал агентство «защитником и слугой» Израиля и заявил о невозможности продолжения сотрудничества с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране.