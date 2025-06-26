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Иран утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана утвердил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в социальной сети X сообщил официальный представитель ведомства Хади Тахан Назиф.

«Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения <...> не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции», — написал он.

25 июня парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее гендиректор МАГАТЭ выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране.

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