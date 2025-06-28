WP: Иран планировал покушение на экс-госсекретаря США Помпео в 2022 году

Иранские спецслужбы в 2022 году готовили покушение на бывшего госсекретаря США Майка Помпео, свидетельствуют данные из готовящейся к публикации книги американских журналистов. Как сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на материалы книги «2024: Как Трамп вновь завладел Белым домом», иранские агенты предприняли попытку покушения на Помпео во время его визита в Париж, узнав место его проживания.

По информации источников, близких к администрации Трампа, это была одна из серии попыток устранения американских чиновников, предпринятых Ираном в течение трех лет. В 2023 году сам Помпео в мемуарах «Ни шагу назад» упоминал о планах иранского Корпуса стражей исламской революции нанять киллера для покушения за $1 млн.

Угрозы со стороны Тегерана вынудили окружение Трампа, включая американского президента, существенно усилить меры безопасности. По данным авторов книги, резиденция в Мар-а-Лаго была превращена в подобие военного лагеря, а для перелетов использовался специальный самолет-обманка. Представитель Помпео отказался комментировать последние публикации о покушении.

В октябре прошлого года издание Politico писало, что правительство Ирана якобы предпринимает попытки ликвидировать Трампа.

Ранее Трамп-младший обвинил бывшего директора ФБР в призыве «убрать» президента США.