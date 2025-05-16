Трамп-младший обвинил бывшего директора ФБР в призыве убить президента США

Сын президента США Дональд Трамп — младший обвинил экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в призыве к убийству его отца — главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец», — подписал сын Трампа публикацию Коми с предполагаемым посланием об убийстве главы государства.

Коми опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с ракушками, которыми были выложены цифры 86 и 47. По информации Newsweek, цифра 86 среди членов преступных группировок США означает «убить», а Трамп является 47-м президентом страны.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в комментарии к посту Трампа-младшего подчеркнула, что Коми «только что призвал к убийству президента». По ее словам, будет проведено расследование.

В прошлом году на Трампа во время предвыборной кампании было совершено два покушения. 13 июля выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Трамп ответил на вопрос о доверии Секретной службе США после двух покушений.