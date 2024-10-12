В США обвинили Иран в попытках убить Трампа

Правительство Ирана якобы предпринимает попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

По данным источника, помимо Трампа осуществлялись попытки убить и бывших высокопоставленных чиновников, которых Тегеран якобы винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

«Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Тегеран. — «Газета.Ru») обвиняет в ударе по Сулеймани, еще более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее», — пишет Politico.

Издание среди прочего утверждает, что провело беседы с 24 чиновниками. Среди них — бывшие законодатели, а также агенты Секретной службы США и высокопоставленные лица. В ходе бесед они, якобы, рассказали Politico о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за бывшими должностными лицами и членами их семей.

Убийство Сулеймани произошло в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, которую провели США в районе международного аэропорта Багдада. Кроме него погиб и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Также стало известно, что Трамп попросил у властей США военный самолет для защиты своей жизни, поскольку опасается угрозы со стороны Ирана после двух покушений. Как заявляла американская разведка, Иран якобы планирует отомстить республиканцу за ликвидацию генерала КСИР Сулеймани в 2020 году. При этом в Тегеране заявляли, что к покушениям на Трампа не причастны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США Трампа назвали фашистом.