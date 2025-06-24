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Путин оценил работу Москальковой по поиску пропавших без вести

Путин: работа по поиску пропавших без вести очень важна, ее нужно продолжить
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой попросил ее продолжить работу, связанную с поиском участников СВО, пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Москалькова рассказала, что аппарату омбудсмена при содействии структур ООН удалось разыскать более 3,5 тысячи человек, числившихся пропавшими.

«Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно», — сказал Путин.

Омбудсмен поблагодарила главу государства и отметила, что на это направляются «все усилия».

До этого Москалькова рассказывала, что среди возвращенных из украинского плена в июне солдат есть российские военнослужащие, семьи которых обращались в аппарат омбудсмена в связи с тем, что они пропали без вести.

Она подчеркнула, что ее аппарат готов оказать вернувшимся на родину бойцам всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и социальную.

Ранее Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий.

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