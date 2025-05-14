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Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Москалькова: выплаты ветеранам несоизмеримы с их вкладом в безопасность страны
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ заявила о необходимости увеличить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сегодня ежемесячная выплата ветеранам боевых действий составляет 4500 рублей.

«Думаю, что нет необходимости доказывать, концентрировать, что она (выплата. — «Газета.Ru») чрезвычайно мала, несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства», — пояснила Москалькова.

В связи с этим она предложила государственным органам рассмотреть вопрос о повышении выплаты.

До этого Москалькова рассказала, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции.

Москалькова добавила, что президент РФ Владимир Путин обращает внимание на необходимость оставаться людьми, подчеркивая важность работы гуманитарных коридоров.

Ранее Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных.

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