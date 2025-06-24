В Кремле прокомментировали удары по иранским ядерным объектам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что четкого понимания об ущербе от ударов США по иранским ядерным объектам пока нет.

На вопрос журналиста, есть ли у России какая-либо информация о том, насколько сильно удары США отбросили ядерную программу Ирана назад, Песков ответил, что какая-то информация об этом поступает по соответствующим каналам.

«Пока прошло мало времени, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезен нанесенный вред. Четкое понимание вряд ли у кого-то есть», — поделился Песков.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее в Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран.