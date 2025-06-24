В Иране заявили, что Израиль атаковал жилые районы в провинции Тегеран

Израиль утром 24 июня атаковал 12 объектов в провинции Тегеран. Об этом заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан, передает агентство Mehr.

По словам Мотамедиана, большинство израильских ударов якобы пришлись на жилые районы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По словам Трампа, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».

Ранее в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о достижении целей военной операции против Ирана.