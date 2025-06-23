Генсек НАТО заявил о планах альянса не допустить разработку ядерного оружия Ираном

Страны Североатлантического альянса намерены не допустить разработку Ираном ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет ТАСС.

«Союзники [по НАТО] давно пришли к выводу, что Иран не должен разработать ядерное оружие», — сказал он на пресс-конференции перед саммитом альянса в Гааге.

По его словам, Иран неоднократно призывали следовать своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Страны НАТО должны быть уверены, что Тегеран не создаст ядерное оружие в ближайшие «три, пять, семь лет», отметил Рютте. Также генсек призвал помнить, что Иран вместе с КНДР, Китаем и Белоруссией помогает России в специальной военной операции на Украине.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Иран пообещал США тяжелые последствия в ответ на удары по ядерным объектам.