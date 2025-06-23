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Иран пообещал США тяжелые последствия в ответ на удары по ядерным объектам

Военные Ирана пригрозили США тяжелыми последствиями за удары по ядерным объектам
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Vahid Salemi/AP

Иранские военные осуществят мощные операции с тяжелыми для США последствиями в ответ на удары по ядерным объектам. Об этом заявил штаб «Хатам аль-Анбия», который занимается координацией в Вооруженных силах Ирана, пишет РИА Новости.

«В ответ на это преступление в ходе мощных и целенаправленных операций вы столкнетесь с тяжелыми для вас последствиями, которые выходят за рамки ваших представлений и заставят вас пожалеть», — отмечается в сообщении штаба.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными, сообщает телеканал NBC. Из-за чего Тегерану понадобилось столько времени на ответ и почему положение Ирана ухудшается с каждым днем, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Совфеде рассказали, ответит ли Иран на атаку США.

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