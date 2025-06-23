Путин раскрыл способ выхода из западноцентрической системы координат

Выход из западноцентричной системы координат возможен при коллективных усилиях мирового большинства на основе принципов равноправия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном письме к участникам форума «Примаковские чтения».

«Исходим из того, что эффективное противостояние современным вызовам, окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства, на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга», — заявил он.

Глава государства также отметил, что в попытке сохранить выгодную модель глобализации страны Запада «существенно дестабилизируют» обстановку в мире. По его словам, западные страны не хотят справедливого многополярного миропорядка. Из-за их действий в мире произошло «резкое нарастание угроз безопасности», добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что одним из проявлений такой политики Запада стало нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Путин заявил, что правящие элиты на Западе превращают демократию в декорации.