Путин обвинил Запад в дестабилизации на Ближнем Востоке и во всем мире

В попытке сохранить выгодную модель глобализации страны Запада «существенно дестабилизируют» обстановку в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме участникам форума «Примаковские чтения».

По словам главы РФ, западные страны не хотят справедливого многополярного миропорядка. Из-за их действий в мире произошло «резкое нарастание угроз безопасности», добавил Путин.

Президент подчеркнул, что одним из проявлений такой политики Запада стало нынешнее обострение конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению российского лидера, противостояние новейшим вызовам, «окончательный выход из западноцентричной системы координат» можно обеспечить только общими усилиями мирового большинства, на основе принципов настоящего равноправия и уважения законных интересов друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране опровергли слова Трампа о полном уничтожении ключевых ядерных объектов.