Путин на заседании Набсовета РСВ: демократию на Западе превращают в декорации

Представители правящей элиты в западных странах превращают в декорации свободу, демократию и права человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», его слова приводит ТАСС.

«Они (зарубежные представители платформы «Россия — страна возможностей». — «Газета.Ru») разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободу, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества», — сказал глава государства.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что демократические принципы, включая политическую конкуренцию и права граждан, в Европе утрачивают силу. Он считает, что европейские страны все больше скатываются к тоталитаризму.

В качестве примеров нарушения демократии Володин привел признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, а также лишение лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен избирательных прав, отмену победы оппозиционера Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии.

Ранее в Польше посмеялись над заявлениями о том, что Украина – это демократия.