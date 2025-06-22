Ушаков объяснил, с чем связана пауза в переговорах с США

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что перенос дипломатических контактов РФ и США по вопросу урегулирования раздражителей в отношениях связан с выбором места для переговоров. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По его словам, «пока не понятна причина сдвига».

«Но просто была договоренность, как я уже упомянул, встретиться в одном месте. Это место им по определенным соображениям не подошло и сейчас они будут предлагать другой вариант», — заявил Ушаков.

По его словам, это «прежде всего вопрос географии». Он добавил, что переговоры прежде всего касаются нормализации отношений вокруг посольств России и США.

16 июня в МИД России заявили, что новая встреча РФ и США по устранению раздражителей отменена по решению американской стороны. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду, что пауза не будет длинной.

Ранее в Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа.