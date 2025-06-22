Стало известно, что Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо

Иран успел вывезти большую часть обогащенного урана с объекта в Фордо до удара США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Отмечается, что большинство персонала также было эвакуировано с подземного завода по обогащению урана, который находится на глубине 80–90 м недалеко от города Кум.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий вокруг Ирана.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.