Небензя предупредил об угрозе ядерной катастрофы при ударах Израиля по Ирану

Небензя: удары Израиля по Ирану могут привести к невиданной ядерной катастрофе

Удары израильской армии по мирным ядерным объектам на территории Ирана могут привести к невиданной ранее ядерной катастрофе. Об этом заявил постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Под ударом по-прежнему остаются мирные ядерные объекты Ирана, что может привести к новой, доселе невиданной, ядерной катастрофе», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Неделю назад Небензя заявил, что Израиль грубо нарушил устав ООН и нормы международного права, атаковав Иран. Он добавил, что военные авантюры Израиля ставят регион на «грань большой войны» и подталкивают его к «масштабной ядерной катастрофе».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин высказался об эскалации ситуации на Ближнем Востоке.